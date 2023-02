So profitiert ein Bündner Bauer von der Schweizer Berghilfe

Weil so kleine Biogasanlagen noch kaum verbreitet seien, sei der Weg dahin mit vielen Hindernissen gepflastert und habe ihn als Unternehmer mehr als einmal herausgefordert, so Riedi. «Wenn du so etwas planst, musst du bereit sein, die Komfortzone zu verlassen.» Das Thema klimaneutrale Landwirtschaft habe ihn dennoch gepackt. Er tüftle bereits an den nächsten Schritten, um die Energiekreisläufe auf seinem Hof zu schliessen und zugleich effizienter produzieren zu können.

Der Besuch bei Ursin Riedi ist heute Mittwoch ab 18 Uhr auf TV Südostschweiz oder hier an dieser Stelle zu sehen.