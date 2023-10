Mehr Leute an der Urne

Während die Wahlbeteiligung bei den Nationalratswahlen von 2015 auf 2019 gesunken war, ist sie in diesem Jahr wieder angestiegen. Lag sie 2019 noch bei 42,92 Prozent, so lag sie am Sonntag immerhin bei 43,04 Prozent, mit 60’994 abgegebenen Stimmzetteln. An die Beteiligung von 2015 kommt sie, laut Angaben des Kantons, jedoch nicht heran, denn damals hatten 45,98 Prozent der Stimmberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die 2019 befürchtete Trendwende ist allerdings nicht eingetreten. Die Beteiligung ist nicht, wie befürchtet, weiter gesunken, sondern gestiegen.