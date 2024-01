Tod von Hamas-Kader befeuert Konflikt in Nahost

Kurz nach dem Deal zur Befreiung des israelischen Soldaten Gilad Shalit 2011, den die Hamas fünf Jahre lang in Gaza gefangen gehalten hatte, gab der hochrangige Hamas-Mann Saleh al-Aruri Israels öffentlich-rechtlichem Sender Kan ein Interview. Im Gegenzug für die Befreiung Shalits hatte Israel über tausend palästinensische Häftlinge entlassen. Dass Israel bereit sei, so viel für einen einzigen Soldaten zu tun, sei «eine Stärke der israelischen Gesellschaft», sagte Al-Aruri. Am Dienstag, am Morgen nach Al-Aruris Tod, sendete Kan das Interview in Auszügen noch einmal.