Bewohner des Gazastreifens dürfen auf Hilfe hoffen

Der US-amerikanische Präsident wirkte zufrieden, als er bei einem Zwischenstopp seiner Air Force One im pfälzischen Rammstein über sein Telefongespräch mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fatah al-Sisi berichtete. Dieser habe ihm «für den Anfang» zunächst «bis zu 20 Laster» mit Hilfslieferungen über den noch geschlossenen Grenzübergang von Rafah zugesichert, so Joe Biden. «100 oder mehr Laster könnten in den nächsten Tagen folgen.» Zunächst müssten dort aber noch «ein paar Schlaglöcher» repariert werden.