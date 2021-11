Näfels bekommt ein neues Schulhaus im Obererlen

Die rund 200 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die am Freitag nach Niederurnen an die Gemeindeversammlung von Glarus Nord gekommen sind, haben das Wasser- und das Abwasserreglement an den Gemeinderat zurückgewiesen. In allen anderen Traktanden sind sie den Anträgen des Gemeinderates gefolgt. Insbesondere auch beim Steuerfuss.