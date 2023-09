Das Angebot Bündner Sozialjahr wird eingestellt

Die Bündner Regierung hat aktuell mit sechs Trägerschaften einen Leistungsauftrag zur Führung eines Brückenangebots. Namentlich sind dies das Berufsvorbereitungsjahr in Samedan, die Berufswahlschule in Chur, das Bildungszentrum Palottis in Schiers, die Schule St. Catharina in Cazis, das Brückenangebot Vinavon in Ilanz und das Bündner Sozialjahr in Cazis. Letzteres verzeichnet im aktuellen Schuljahr noch fünf Schülerinnen.