Ein Dorf soll wieder zur Ruhe kommen 

Was war da passiert? Und wie geht es nun weiter? Fragen, die sich seit vergangenem Freitag stellen, an dem die Fusion von Sagogn, Schluein und Laax am überdeutlichen Nein der Laaxer Urnenabstimmung gescheitert ist (Ausgabe von 30. Januar). Diese Fragen standen am Montagnachmittag im «Löwenberg» in Schluein im Zentrum. Die drei Gemeindepräsidenten von Laax, Sagogn und Schluein und der Fusions-Projektleiter waren da, um Antworten zu liefern.