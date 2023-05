Wie es jetzt in Braunwald weitergehen könnte

Am Mittwoch hat der Glarner Regierungsrat erklärt, dass er keine Gondelbahn nach Braunwald bauen, sondern die Standseilbahn als Personenzubringer erneuern will. Er strebe eine Vorlage über einen Baukredit frühestens für die Landsgemeinde 2025 an. Für die Erarbeitung dieser Landsgemeindevorlage soll jetzt eine Projektorganisation eingesetzt werden. Im Herbst oder Winter vor der angepeilten Landsgemeinde wird sich der Landrat spätestens zu den Plänen der Regierung äussern können.