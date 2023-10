Im Gemeinderat von Glarus Süd gibt es zwei Wechsel

Rafaela Hug von der FDP hat sich am vergangenen Sonntag gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt und den Sprung in den Gemeinderat von Glarus Süd im ersten Wahlgang geschafft. Wie die Gemeinde mitteilt, wurde Hug am Donnerstag im Gremium willkommen geheissen. Im Zuge dessen wurden die Departemente neu verteilt.