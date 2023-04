Trumps Ankläger ist ein «Verbrecher», der Ermittler «geistesgestört»

Vor Gericht war Donald Trump still. Jenseits der Worte «Nicht schuldig», mit denen er persönlich auf die 34 Anklagepunkte reagierte, sagte der 76-Jährige während seines unfreiwilligen Aufenthalts am Dienstag in Manhattan nicht viel (Ausgabe von gestern). Auch zu -sehen bekam die Öffentlichkeit kaum etwas von Trump. Der Ex-Präsident schien auf Normalmass zurückgestutzt – ein Bürger, der sich der Justiz stellen muss.