Italien verschärft Strafen für Schlepper und erleichtert legale Einwanderung

Die italienische Regierung hat sich zur Beratung und Verabschiedung eines neuen Migrationsdekrets am Donnerstag direkt an den Ort des Unglücks begeben: nach Cutro in Kalabrien, wo in der Nacht des 26. Februar ein aus der Türkei kommendes Flüchtlingsboot bei schwerer See auf einer Sandbank vor dem Badestrand zerschellt war. An Bord befanden sich 150 bis 200 Personen. 72 von ihnen wurden bisher tot geborgen, 80 konnten sich schwimmend an Land retten, alle anderen werden weiterhin vermisst.