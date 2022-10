Nach dem Frühsport gehts ums Fachhochschulzentrum

Und weiter gehts

Nach dem sportlichen Wettkampf sind die Grossrätinnen und Grossräte in den Grossratssaal zurückgekehrt. Standespräsident Tarzisius Caviezel (FDP, Davos) eröffnet den zweiten Sessionstag mit der Eintretensdebatte über die Realisierung des Fachhochschulzentrums Graubünden. Zur Erinnerung: Die Fachhochschule Graubünden ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Verteilt auf mittlerweile fünf Standorte lässt sich der Hochschulbetrieb nicht mehr effizient führen. Mit einem nachhaltigen Neubau sollen verdichtet am Standort Pulvermühle in Chur hochschulwürdige Infrastrukturen für ein zukunftsgerichtetes Studieren und Forschen geschaffen werden. Die Regierung hat die entsprechende Baubotschaft mit einer Gesamtinvestition von 178 Millionen Franken zuhanden des Grossen Rats verabschiedet. Hier gehts zum Video über den Projektwettbewerb.

Die Meinungen im Rat sind gemacht. Voten gegen die Realisierung gibt es eigentlich keine. Aber es gibt kritische Punkte, die angesprochen werden. So sagt beispielsweise Grossrat Sepp Föhn (FDP, Landquart), dass der Standort inmitten des Churer Industriegebiets nicht ideal sei. Auch sagt er, dass mit 18 Prozent der Anteil an Studierenden aus dem Kanton Graubünden sehr gering sei. Und weiter spricht sich Föhn gegen die Realisierung einer Kindertagesstätte auf dem Campus aus, da es in der Nähe bereits eine private Kindertagesstätte gibt. Und abschliessend kommt der Landquarter Gemeindepräsident auf die Kosten zu sprechen. In der Baubotschaft seien Gesamtinvestition von 178 Millionen Franken aufgelistet. «Aber was die Sanierung des bestehenden Gebäudes kostet, wissen wir heute noch nicht», so Föhn.