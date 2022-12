Auch E-Autos sollen Autosteuern bezahlen

Der Regierungsrat hat dem Landrat eine kleine Revision bei den Motorfahrzeugsteuern vorgelegt. Sie sollte eine Forderung der Grünen erfüllen und die Netto-Erträge aus dem aus ökologischen Gründen eingeführten Bonus-Malus-System an die Bevölkerung zurückverteilen. Doch diese Revision hat am Mittwoch bei keiner Partei Gefallen gefunden. Und ebenso wenig bei der vorberatenden Kommission, für die Präsident Fridolin Staub sprach. Die Kommission forderte die Rückweisung an den Absender. «Der Antrag erfüllt zwar das Postulat, aber er ist keine längerfristige Lösung», so Staub.