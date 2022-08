Moskau versucht die «Spezialoperation» zu vergessen

Rotorblätter peitschen durch die Luft, in der Ferne erscheint ein Hubschrauber. Mehrere Helikopter in Tarnfarben der russischen Armee fliegen tief über das Wasser des Meschtscherski-Sees im Südwesten Moskaus. «Ach, das sind unsere», sagt eine Frau im türkisfarbenen Badeanzug zu ihrem Enkel. «Unsere beschützen uns.» Sie reicht dem Jungen ein Stück Brathähnchen, die pralle Sonne scheint auf ihre Köpfe. Kinder planschen im See, Jugendliche schlecken ihr Eis, Männer wie Frauen spielen Beachvolleyball.