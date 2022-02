Mittagspause und das Warten auf die Entscheide des Bundesrats

Der Gesundheitsminister

«Von Anfang der Pandemie bis heute sei konstant geblieben, dass nichts konstant ist», beginnt Regierungsrat und Gesundheitsminister Peter Peyer (Bild, SP, Trins) seine Ausführungen. Im Moment gelten in Graubünden nur noch die Vorgaben des Bundes. Und wir gehen davon aus, dass der Bund am Mittwoch einen weiteren Schritt machen wird. Würde die Session bis am Donnerstag dauern, könnten wir vielleicht nach langer Zeit wieder einmal ohne Maske im Grossratsgebäude sitzen

«Aber», so Peyer weiter, «wir sind noch nicht ganz durch. Schweizweit gibt es täglich noch 20'000 Absteckungen.» In Graubünden waren es am Dienstag 720 Ansteckungen. Schweizweit gebe es täglich 120 Spitaleintritte und es sterben jeden Tag noch Personen an dieser Krankheit, weltweit 10'000, so Peyer.

Er will auch über das laufende Jahr eine gewisse Infrastruktur in der Sache Covid aufrecht erhalten. Für 2022 könne das durch beschlossene Kredite getragen werden. Für die Folgejahre müssen dafür laut Peyer aber Kredite gesprochen werden.