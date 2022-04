Mittagspause im Grossen Rat

Lehratelier für Bekleidungsgestaltung wird definitiv geschlossen

Um das Lehratelier für Bekleidungsgestaltung geht es in der Anfrage von Grossrätin Tina Gartmann-Albin (SP, Chur). Das Bündner Amt für Berufsbildung betreibt in Chur ein Lehratelier für Bekleidungsgestaltung (früher Damenschneiderin), schreibt Gartmann-Albin in ihrer Anfrage. Die Lernenden dieses Lehrateliers besuchen die Gewerbeschule in Zürich. Der Kanton hat jedoch beschlossen, dieses Atelier auslaufen zu lassen und in drei Jahren zu schliessen. Die betroffenen Personen wurden im vergangenen Juni darüber informiert. Durch die Streichung verschwindet das Berufsbild der Bekleidungsgestaltung laut Gartmann-Albin aus dem Kanton Graubünden.

Regierungsrat Jon Domenic Parolini (Mitte, Scuol) erklärt in seiner Antwort, dass er den Schliessungsentscheid ebenfalls bedauert. So könne das Lehratelier seinen Bildungsauftrag wegen Entwicklungen der Demografie und des Konsumverhaltens kaum noch erfüllen. Zudem seien die ausgebildeten Personen auf dem Markt nicht mehr gefragt. Mit dem Entscheid, so argumentiert die Regierung weiter, werde auch der verfassungsmässige Auftrag wahrgenommen, Aufgaben periodisch auf ihre Notwendigkeit, Wirksamkeit und Finanzierbarkeit zu prüfen. Das Lehratelier sei eine kostspielige Ausbildung. Die Kosten pro lernende Person würden sich zwischen 40'000 und 50'000 Franken bewegen, so Parolini. Zudem weist das Lehratelier Bekleidungsgestaltung gemäss der Regierung jährlich ein hohes Minus aus. Parolini betont aber auch, dass interessierte Jugendliche die berufliche Grundbildung als Bekleidungsgestalterin oder Bekleidungsgestalter EFZ ausserkantonal in einem anderen Lehratelier (Zürich, St. Gallen etc.) oder einem Lehrbetrieb absolvieren können. In den vergangenen zehn Jahren haben 28 Lernende ihre berufliche Grundbildung im Lehratelier Bekleidungsgestaltung an der Quaderstrasse in Chur absolviert und abgeschlossen; 26 Frauen und 2 Männer.