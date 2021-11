Miteinander für die touristische Zukunft

Auf Initiative der Tourismuskommissionen haben die Gemeinden der Plaiv die touristische Kooperation und das lokale Tourismusmanagement neu evaluiert. Nachdem Madulain, Zuoz und S-chanf an ihren jeweiligen Gemeindeversammlungen einer Kooperation und deren Finanzierung zugestimmt haben, ist am Mittwoch im Serlas Parc in S-chanf der Verein Engiadina Plaiv Turissem gegründet worden. Alle drei Gemeinden haben eine Stimme im Verein und sind somit gleichberechtigt.