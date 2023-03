Grüne Graubünden stellt neue Kandidaten für die nationalen Wahlen

Die Grünen Graubünden haben am Samstagmorgen ihre Kandidaten für die kommenden Nationalratswahlen im Oktober bei einem Bauernfrühstück vorgestellt. Neu treten sie mit zwei Listen an. Zusätzlich zur Hauptliste geht eine Liste der Jungen Grünen in die Wahlen.



Gemäss einer Medienmitteilung ist das gemeinsame Ziel der zehn Kandidaten, die ökologischen und sozialen Kräfte im Nationalrat zu stärken. Wenn möglich werden die Grünen Graubünden gemeinsam mit GLP und SP die zwei Sitze der Klimaalianz verteidigen. Die entsprechenden Gespräche für eine gemeinsame Listenverbindung würden laufen.

Die Beweggründe für diese Schritt und weitere Erkenntnisse aus der diesjährigen Versammlung erläutern die Co-Präsidentinnen Anita Mazzeta und Nicolas Zogg im Interview.