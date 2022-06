Mit- statt gegeneinander

Nach der Wahl ist vor den Wahlen. So könnte die Situation in St. Moritz zusammengefasst werden. Der Parteilose Christian Jott Jenny ist am Sonntag zwar als Gemeindepräsident wiedergewählt worden, doch die Bürgerlichen konnten für ihren Kandidaten Martin Binkert (Die Mitte) so viele Stimmen gewinnen, dass Jennys Sieg nicht als triumphal bezeichnet werden kann. Gewiss, Jenny hat mit 757 Stimmen ein gutes Resultat erzielt.