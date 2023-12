Davoser Wirt kandidiert als Landammann

Im kommenden Jahr finden in Davos Gesamterneuerungswahlen statt. Am 7. April wird zunächst der Posten des Landammanns besetzt. Der amtierende Davoser Landammann Philipp Wilhelm (SP) hat bereits bekannt gegeben, dass er sich für eine zweite Amtsperiode zur Verfügung stellen wird. Ob der 35-Jährige aus dem Lager der übrigen Ortsparteien Konkurrenz erhält, wird sich noch zeigen. Ein Gegenspieler steht bereits fest. Giovanni Croce, Pächter des Davoser Restaurants/Pizzeria «Da Elio», will als Landammann kandidieren.