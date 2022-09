Mit Gesichtserkennung gegen Frauenhaare

Die Sittenwächter des Iran erhalten eine neue Waffe: Mit dem Einsatz von biometrischer Gesichtserkennung in öffentlichen Verkehrsmitteln und an öffentlichen Plätzen können sie in Zukunft Frauen identifizieren, die gegen ein neues Gesetz zum korrekten Tragen des Hidschab verstossen. Man habe damit begonnen, in Metrozügen und an öffentlichen Plätzen modernste Überwachungskameras zu installieren, verkündete der Generalsekretär der iranischen Zentrale für die Förderung der Tugend und der Verhinderung des Lasters, Mohammed Saleh Haschemi Golpayegani, dieser Tage im Teheraner Fernsehen.