Mit einer Wildbieneninsel zu mehr Biodiversität

Die Höchstgeschwindigkeit auf Gemeindestrassen wird in Domat/Ems von 50 auf 30 Stundenkilometer gesenkt. Nicht flächendeckend, aber zu einem grossen Teil. In einer Medienmitteilung schreibt die Gemeinde: Die Einführung von Tempo 30 gelte für das Wohngebiet südlich der Bahnlinie, im Gewerbegebiet Plong Mulin und Churerstrasse sowie in der Via Lagher und im Hofstättle. «Die Bewilligung der Kantonspolizei liegt vor, und die entsprechende Signalisation ist im August 2022 geplant», so die Gemeinde.