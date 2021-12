Mit dem Ofengebäude kommt eine Altlast weg

Als Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) ist sie seit 1988 ausser Betrieb, längst dient sie als Abfallsammelstelle und Recyclingzentrum. Doch auch in dieser Funktion hat die einstige KVA Unterrealta nur noch eine provisorische Betriebsbewilligung seitens des Kantons; die aus Umweltsicht problematischen Verhältnisse vor Ort seien nicht längerfristig tolerierbar, so Präsident Christian Theus an der kürzlich durchgeführten Delegiertenversammlung des Abfallbewirtschaftungs­verbands Mittelbünden (AVM). Die Anlage muss saniert werden, um einerseits einen umweltkonformen Abfallannahme- und Recyclingbetrieb führen zu können; andererseits soll sie als zeitgemässe Basis für den regionalen Sammel- und Transportdienst zur Verfügung stehen.