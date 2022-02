Misstrauensverhältnis zwischen Vorständen und Präsidentin

Am 20. Januar hatte die Gemeinde Val Müstair mitgeteilt, dass die Gemeindevorstände Guido Mittner, Roman Oswald und Patrick Wegmann zurücktreten (Ausgaben vom 22. und 25. Januar). Mittner und Oswald hatten per sofort demissioniert, Wegmann bleibt noch bis zur Ersatzwahl im März. Für die Rücktritte wurden in einer gemeinsamen Medienmitteilung «persönliche Gründe» angegeben.