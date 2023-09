Schweizer Bischöfe wollen nationales Strafgericht schaffen

Aktuell führt der Churer Bischof Joseph Bonnemain gegen vier Mitglieder der Bischofskonferenz eine kirchenrechtliche Voruntersuchung. In drei Fällen geht es um mutmassliches Vertuschen von Übergriffen an Minderjährigen; ein Mitglied steht im Verdacht, selber ein Täter zu sein. Bonnemain ist in der Bischofskonferenz für das Missbrauchdossier zuständig.