Millionenbeiträge für die Pflege des Bündner Waldes

In Zusammenarbeit mit rund 200 öffentlichen und privaten Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern hat der Kanton Graubünden fünf regionale Pflegeprogramme ausgearbeitet, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst. Diese Programme beinhalten jeweils die Themen Schutzwald, Waldbiodiversität, Jungwaldpflege ausserhalb von Schutzwald und Förderung des Langstreckenseilkrans. Mit den Massnahmen in allen Programmen werde gleichzeitig auch der Lebensraum Wald für die darin lebenden Wildtiere gepflegt und wo möglich aufgewertet. Zusammengefasst ergeben alle darin enthaltenen Arbeiten das «Sammelprojekt Waldbau 2022».