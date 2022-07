Millionen Tonnen ukrainisches Getreide: Ende der Blockade in Sicht

von Michael Wrase

Die gute Nachricht kam kurz nach Mitternacht: Auf Twitter kündigte der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die bevorstehende Unterzeichnung eines Abkommens über die Wiederaufnahme der ukrainischen Weizenexporte über das Schwarze Meer an. Die Unterzeichnung durch ukrainische und russische Regierungsbeamte soll am Freitagnachmittag um 15.30 in Istanbul stattfinden – im Beisein des türkischen Präsidenten und von UNO-Generalsekretär Antonio Gutteres.