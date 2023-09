Lampedusa steht vor Kollaps – Salvini will von Flüchtlingswelle profitieren

Die kleine Insel Lampedusa hat schon manche Krise erlebt. Aber an einen Ansturm von Bootsflüchtlingen wie in den letzten Tagen kann sich niemand erinnern. «U mare chino c’è», sagen sie in ihrem sizilianisch-insularen Dialekt: «Das Meer ist voll.» Sie meinen damit die lange Warteschlange von Flüchtlings- und Rettungsbooten, die vor dem Hafen darauf warten, anlegen zu können. Seit Anfang Woche sind mehr als 8000 Flüchtlinge in weit über hundert Booten in Italien angekommen, die allermeisten von ihnen in Lampedusa.