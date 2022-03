«Menschen sind für Putin nur Objekte»

Maria Pohorielova ist Künstlerin und aus Charkiw, der 1,4-Millionen-Stadt in der Ostukraine, in der zurzeit Bomben fallen und Menschen sterben. Seit Samstag, 26. Februar, wohnt sie mit ihrem Lebenspartner Oleksii Skorokhod im beschaulichen Filzbach, im ehemaligen Hotel «Mürtschenstock» – 2000 Kilometer fern der Heimat. Wenn die 33-Jährige am Esstisch von ihrer Reise erzählt, wirkt sie unbeschwert, verspielt, geradezu kindlich.