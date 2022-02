«Mein Onkel versucht, nicht in Panik zu geraten»

Die Ukrainerin Anna Yegorova kehrte dem Glarnerland 2015 den Rücken und wanderte in ihre Heimat aus. Es war die Zeit, in der wegen der Russen die Lage im Osten des Landes eskalierte. Der Flughafen Donezk war nur noch ein Trümmerhaufen. Am meisten Angst habe sie davor, dass der Krieg ausarte, sagte die heute 37-jährige Frau damals. Putins einzige Rolle sei seine Machtbesessenheit. «Gutes bewegt er nicht. Putin ist auf jeden Fall sehr gefährlich.» Das sagte Yegorova vor sieben Jahren und sie sollte recht bekommen.