Mehrteilige Serie mit Geflüchteten aus der Ukraine

Sebastian Scholz, Redaktor bei TV Südostschweiz (TVSO) hat in den vergangenen Tagen Anna und Nadja begleitet. In einer dreiteiligen Serie sprechen die beiden jungen Frauen über ihre Flucht, über ihr zu Hause, über ihre Familien. Aber auch über traumatische Erlebnisse und über die Integration in Graubünden. Dazu hat Scholz auch mit Verantwortlichen aus Graubünden gesprochen.

Ab Montag täglich jeweils in der Sendung Rondo Fokus ab 18.15 (stündlich wiederholt).