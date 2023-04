Jetzt kann sich die Bevölkerung zum Richtplan Energie äussern

Graubünden will hoch hinaus in der Energieproduktion. Geht es nach den Plänen des Kantons, sollen Wasser- und Windkraft stark ausgebaut werden. Während vier Jahren haben die zuständigen kantonalen Ämter zusammen mit externen Experten das Potenzial im Detail geprüft. Das Resultat steht im überarbeiteten Richtplan Energie, der am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Chur vorgestellt wurde. Er sieht neue Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke, Stauseen und Staumauererhöhungen vor.