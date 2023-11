Churer Stadtklima-Initiative: Gegenvorschlag des Stadtrates überzeugt Initianten nicht

Mit insgesamt 1409 gültigen Unterschriften ist die Stadtklima-Initiative in Chur zustande gekommen. So hat es die Stadt Chur am 2. Dezember des letzten Jahres im Amtsblatt kommuniziert. Nun kommt die Initiative, welche von insgesamt zwölf Organisationen angerissen wurde, am Donnerstag ins Churer Parlament. Der Grund, warum es von der Amtsblattpublikation bis zur Besprechung im Rat relativ lange gedauert hat, war unter anderem, dass der Stadtrat zur Initiative einen Gegenvorschlag präsentiert. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.