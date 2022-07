Mehr Geld für den Schutz von Brienz

Das Projekt «Folgeuntersuchung Rutschung Brienz/Brinzauls» beschäftigt sich deshalb mit der Frage, wie sich die «Rutschung Brienz» in der Zukunft entwickeln wird. So sollen beispielsweise die Auswirkungen eines Entwässerungsstollen auf die Rutschung und die Wahrscheinlichkeit grosser Sturzereignisse abgeklärt werden. Parallel zu diesen Folgeuntersuchungen wird eine Botschaft an den Grossen Rat geplant, in der ein Verpflichtungskredit von 40 Millionen Franken für den Bau eines Entwässerungsstollens beantragt wird. (red)