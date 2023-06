Glarus Süd will dieses Gewächshaus aus dem Dornröschenschlaf holen

Nach dem Umbau würden neu 40 Personen am Standort Schwanden arbeiten. Das wären 15 mehr als jetzt. Ein Knackpunkt sind die Parkplätze: 24 Stück stehen via Autolift in der Tiefgarage zur Verfügung, zwölf weitere sind für die Besuchenden um das Gemeindehaus herum verteilt. Die Tiefgarage hat den Architekten Lando Rossmaier fast am meisten Zeit gekostet. «Die Parkplätze haben uns stark beschäftigt wegen der Einfahrt», so Rossmaier. «Am Schluss sind wir beim Lift gelandet. Wir glauben, dass das auch fürs Ensemble die beste Lösung ist.»