Die SVP will wissen, was bei der Glarner Kantonalbank vor sich geht

Da das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre eingeschränkt werden könne, werde deren Anteil an der Bank verwässert, so die SVP. Insbesondere treffe das auf den Kanton als grössten Aktionär zu. Und wenn die Kapitalerhöhung dazu diene, in den nächsten fünf Jahren die Angestellten zu beteiligen, sei absehbar, dass nach dem Ablauf der Frist die nächste Kapitalerhöhung anstehe, so die SVP. Sie will deshalb wissen: «Stimmt die Rechnung, dass bei einer stetigen Weiterführung dieses Prinzips bei der fünften Durchführung der Kanton seine Mehrheitsbeteiligung verlieren würde und somit neues Kapital einschiessen müsste?»