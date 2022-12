Das Davoser Spital steht vor der dritten Sanierungsphase

Am Spital Davos sei ein Gesundheitszentrum in Entwicklung, der Verwaltungsrat der Spital Davos AG habe einen entsprechenden Masterplan erarbeitet. Das gab Jürg Zürcher, Vorsteher des Davoser Gesundheitsdepartements, kürzlich im Rahmen der Behandlung der Finanzplanung der Gemeinde dem Ortsparlament bekannt. Was ist konkret geplant? Dieser Masterplan beinhalte nicht nur den Umbau des Spitals in ein Gesundheitszentrum, er beinhaltet vor allem die dritte Phase der langfristigen und nachhaltig erfolgreichen finanziellen Sanierung des Betriebs.