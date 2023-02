Die Bündner Schulkarte aus dem Jahr 2000 hat ausgedient

Der Blick in die Bündner Schulen und auch über die Kantonsgrenze hinaus hat gezeigt, dass eine gedruckte Karte für die 5. und 6. Klasse der Primarstufe weiterhin ihre Berechtigung hat. Heute werden im Unterricht gedruckte und digitale Karten parallel verwendet. Nun ist eine neue Schulkarte erschienen, wie die Regierung am Freitag mitteilt. Die neue Schulkarte löst ihre Vorgängerin aus dem Jahr 2000 ab. Während sich die aktualisierte Kartenseite ähnlich präsentiert, wurde die Rückseite neu konzipiert und grafisch zeitgemäss aufbereitet. Ausserdem wurde bei der neuen Schulkarte auf die Integration eines Satellitenfotos von Graubünden verzichtet, da diese Darstellungen in der Regel online betrachtet werden, wie es weiter heisst.