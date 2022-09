Martullo wird kaum nicht wollen können

Was macht Magdalena Martullo? Die bündnerische SVP-Nationalrätin, Tochter des ehemaligen SVP-Bundesrates Christoph Blocher – und eine der Kronfavoritinnen in der Nachfolge um den zurücktretenden Bundesrat Ueli Maurer? Ziert sie sich weiterhin, wie es ihr Vater zu tun pflegte, und tritt dann dennoch an, weil man sie darum bittet, weil das ‘Volk’ sie darum bittet?