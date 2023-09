Bündner Jugendchor überrascht Parlamentarier in Bern

Ihr Auftritt war eine Überraschung: Das Vokalensemble Incantanti ist am Donnerstag im Bundeshaus vor den Ratsmitgliedern aufgetreten, die vom heimlich geplanten Minikonzert nichts ahnten. Wie es in einer Medienmitteilung des Vokalensembles heisst, war es Nationalratspräsident Martin Candinas, der diesen Überraschungsauftritt organisiert und auch angekündigt hatte. «Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen gefallen», sagte Candinas am Ende des Ratsbetriebs und kurz bevor die Chormitglieder den Saal betraten. Der mehrfach ausgezeichnete Jugendchor trug anschliessend unter der Leitung von Christian Klucker fünf Stücke in allen vier Landessprachen vor. Der Auftritt dauerte gut zehn Minuten und endete mit einer Standing Ovation der Ratsmitglieder.