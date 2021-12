Marti kandidiert neu im Süden

Die SVP Glarus Süd schreibt in einer Mitteilung, sie sei erfreut, mit Markus Marti einen jungen, aktiven und bodenständigen Mann aus der Privatwirtschaft für die kommenden Gemeinderatswahlen vorschlagen zu dürfen. Der 31-jährige Hobbysportler bringe eine breite Führungserfahrung sowie eine vielseitige Ausbildung mit. Nach mehreren Weiterbildungen arbeitet der ursprünglich gelernte Landmaschinenmechaniker heute als Geschäftsleitungsmitglied in einem KMU im Maschinen- und Mechanikbereich im Glarner Unterland, wo er zuständig ist für die Organisation und Abwicklung des Tagesgeschäfts.

«Markus Marti gilt als zielstrebig und lösungsorientiert und möchte seine Heimatgemeinde als Wohn-, Arbeits- und Erholungsort weiterentwickeln», schreibt die SVP. Gesunde Finanzen seien dem jungen Vereinsmenschen wichtig. In seiner Freizeit treffe man ihn mit seiner Freundin zudem gerne in den Bergen beim Skifahren und Wandern an.

«Langjährige Erfahrung»

Mit Gemeinde- und Landrat Hansheinrich Wichser aus Braunwald stelle sich zudem ein Behördenmitglied mit langjähriger Erfahrung zur Wiederwahl, so die SVP. Vor der Gemeindestrukturreform gehörte der zweifache Familienvater dem Gemeinderat Braunwald an. Seit 2014 politisiert er in der Exekutive von Glarus Süd, in welcher er seit der Verkleinerung des Rats ab 2018 das Departement Tiefbau und Werke führt. Im Landrat ist der Landwirt und Alpbesitzer Mitglied der Geschäftsprüfungskommission.

Neben seiner politischen und beruflichen Tätigkeit arbeitet er in diversen Korporations- und Vereinsvorständen mit. «Ihm sind gute Voraussetzungen und Strukturen in unserer Gemeinde wichtig, damit sich Gewerbe, Tourismus und Landwirtschaft entwickeln können und damit Glarus Süd als Wohnort attraktiv bleibt», schreibt die SVP in ihrer Mitteilung. (eing)