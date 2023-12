Zwei Glarner Strassenprojekte müssen warten

Wie von der vorberatenden Kommission beantragt, hat der Landrat am Mittwoch zwei Strassensanierungen um zwei Jahre verschoben. Er spart damit im Investitionsbudget für das nächste Jahr zwei Millionen Franken ein. Die Verschiebung der Sanierung der Sernftalstrasse in Schwanden war unbestritten. Sie mache keinen Sinn, bevor nicht das Material des Erdrutsches in der Wagenrunse abtransportiert sei.