Das grosse Interview mit den abtretenden Bündner Regierungsräten

von Ursina Straub und Patrick Kuoni

Gut gelaunt stellen sich die abtretenden Regierungsräte Mario Cavigelli und Christian Rathgeb im Medienhaus von Somedia den Fragen. Die Freude an der Auseinandersetzung, die Lust am Politisieren und am Teamwork sind spürbar. Selten zögern sie, bevor sie antworten, und hin und wieder blitzt der Schalk auf. Ein Gespräch darüber, was an Regierungsratssitzungen passiert, wo sie angestanden sind und wie es ist, im nationalen Scheinwerferlicht zu stehen.