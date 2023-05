«Investoren suchen Flächen. Wer ein Angebot hat, bleibt im Rennen»

Der Kanton Glarus soll künftig Standortförderung nicht nur mit Finanzhilfen betreiben können, sondern auch eine aktive Bodenpolitik bei der Entwicklung von ansässigen und bei der Ansiedlung von neuen Firmen. Dafür sollen der Regierungsrat und die Wirtschaftsförderung Areale kaufen und so weiterentwickeln, dass darauf Arbeitsplätze und Wertschöpfung entstehen. Die Gesetzesänderung, die es dafür braucht, kommt am 7. Mai an die Landsgemeinde. Volkswirtschaftsdirektorin Marianne Lienhard steht dazu Red und Antwort.