Potenzielle Lernende sind in Südbünden begehrt

Ab morgen und noch bis am Samstag findet in Samedan die Südbündner Berufsschau statt. In der Mehrzweckhalle Promulins werden Informationen und Kontakte für Schülerinnen und Schüler, für Eltern und Interessierte im Zusammenhang mit Berufswahl und Weiterbildung geboten. Über 50 Berufe mit Ausbildungsplätzen in der Region werden vorgestellt. «Diese Berufsschau ist sehr wichtig, denn wir stellen fest, dass die Attraktivität der Lehrberufe in den vergangenen Jahren abgenommen hat», sagt Anna Mathis. Sie ist Berufskundelehrerin für Forstwartinnen und Forstwarte an der Gewerbeschule Samedan.