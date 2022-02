Männer aushalten

Kompliment an Regierungsrat Christian Rathgeb: Er hat das Amt für Gemeinden beauftragt, den Frauenanteil in der Politik auf Gemeindeebene zu eruieren. Das Resultat ist, wenig überraschend, miserabel: Auf kommunaler Ebene sind Frauen untervertreten. Aber Rathgeb hat das Verdikt öffentlich gemacht – ein Mann, ein Politiker, einer, den es zu kümmern scheint, wie die Zukunft der Frauen in der Politik aussieht.