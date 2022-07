Luzein lehnt Bau einer Tankstelle ab

95 Personen besuchten am Freitagabend die Gemeindeversammlung in Luzein. Sie lehnten einen Kreditantrag von 610'000 Franken für eine Tankstelle in Dalvazza mit 48:29 Stimmen ab. Die Tankstelle hätte an die Firma Ecostop vermietet werden sollen. Der Luzeiner Gemeindevorstand hatte in seiner Botschaft festgehalten, dass die Haushalte im Mittelprättigau durch verhältnismässig hohe Treibstoffpreise «an den heimischen Tankstellen finanziell stark belastet werden». Abklärungen hätten ergeben, dass Ecostop «markant günstigeren Treibstoff anbietet».

In der Diskussion zur Vorlage sei der Neubau einer Tankstelle nicht als eigentliche Gemeindeaufgabe erachtet worden, heisst es in einer Mitteilung. Die ökologisch nicht vertretbare Förderung des Benzintourismus passe zudem nicht zu den bisherigen Bestrebungen der Gemeinde.

Mit 89:2 Stimmen verabschiedet wurde das neue Luzeiner Polizeigesetz. Gemäss diesem ist das Abbrennen von Feuerwerk neu grundsätzlich nur noch am 1. August erlaubt. Ohne Gegenstimmen bewilligt wurde zudem ein Kredit von 375'000 Franken zur Anpassung des Volg-Ladens in St. Antönien an die Kundenbedürfnisse und gesetzlichen Voraussetzungen. Ebenfalls verabschiedet wurde die Gemeindejahresrechnung 2021, die mit einem Plus von knapp 523'000 Franken abschliesst. (béz)