Liz Cheney verliert im Kampf gegen Trump ihren Kongresssitz

Zwei Jahre ist es her, als die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney die Vorwahlen ihrer Partei um den einzigen Sitz im US-Kongress des erzkonservativen Cowboystaats mit 73 Prozent der Stimmen gewann. An diesem Dienstag unterlag sie ihrer Rivalin Harriet Hageman mit 29 zu 66 Prozent. Donald Trumps Rache an seiner härtesten Widersacherin bei den Republikanern schien geglückt.