Linthgebiet lehnt alle nationalen Vorlagen ab

von Martina Michel

In Rapperswil-Jona haben mit gut 47 Prozent fast die Hälfte der Stimmberechtigten an den vier nationalen Abstimmungen vom Sonntag teilgenommen. Weesen kann das mit fast 50 Prozent Stimmbeteiligung sogar noch toppen. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es in allen Gemeinden im Linthgebiet eine hohe Stimmbeteiligung gab. Schlusslicht ist Kaltbrunn mit einer dennoch eher hohen Beteiligung von knapp 38 Prozent.