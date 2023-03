Im Libanon ticken die Uhren je nach Konfession unterschiedlich – Warten auf Massnahmen gegen die Wirtschaftskrise 

Der von schweren wirtschaftlichen und politischen Krisen erschütterte Libanon hat eine Regierung, deren heraus-ragendes Merkmal das Nichtstun ist. Umso überraschender kam am letzten Freitag ihre Entscheidung, auf die – fast weltweit vorgenommene – Umstellung der Uhren auf Sommerzeit zu verzichten. Diese werde erst in der Nacht vom 20. auf den 21. April geschehen, verkündete der geschäftsführende libanesische Ministerpräsident Najib Mikati am Wochenende.